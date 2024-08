Everton Cebolinha durante treino do Flamengo - Gilvan de Souza /CRF

Publicado 11/08/2024 21:54 | Atualizado 11/08/2024 22:55

Rio - Everton Cebolinha está fora do restante da temporada 2024. Exames confirmaram que o atacante do Flamengo rompeu o tendão de Aquiles da perna esquerda. Com isso, ele precisará passar por cirurgia. A informação sobre o diagnóstico foi dada primeiro pelo jornal O Globo.

Viña também teve lesão confirmada, mas no joelho direito. Ele passará por cirurgia e ainda não há prazo de recuperação. Entretanto, segundo o "ge", a tendência é de que ele não jogue mais em 2024.



Matías Vinã é jogador do Flamengo Marcelo Cortes /CRF

Os dois se machucaram no empate em 1 a 1 com o Palmeiras , neste domingo (11), pela 22ª rodada do Brasileirão. O primeiro foi Cebolinha, O atacante iniciou o jogo como titular, mas sentiu dores na perna esquerda e precisou ser substituído aos 12 minutos do primeiro tempo. Ele, inclusive, deixou o campo de maca.

Já Viña entrou no segundo tempo. Na reta final de partida, sentiu dores no joelho direito após uma dividida, mas ficou em campo até o fim já que o Fla havia feito todas as substituições. Ele deixou o Maracanã de cadeira de rodas.

Em entrevista aos jornalistas na zona mista do Maracanã, o Gerente de Saúde e Alta Performance do Fla, Marcio Tannure, já havia confirmado que a situação da dupla preocupava

"A gente teve uma lesão do Everton Cebolinha no tornozelo esquerdo, com suspeita de lesão no tendão de Aquiles. Exatamente por esse motivo que foi a hospital. O Matias Viña teve uma entorse no joelho, com uma suspeita, uma hipótese de lesão ligamentar. Então, também está indo agora ao hospital para fazer exames complementares", disse Marcio Tannure.