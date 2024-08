Tite é o técnico do Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 11/08/2024 20:58

Rio - Tite fez elogios ao time após o empate em 1 a 1 com o Palmeiras no Maracanã , pela 22ª rodada do Brasileirão, neste domingo (11). Na entrevista coletiva, o treinador explicou a importância de separar o resultado do desempenho e admitiu que a efetividade pode ter feito a diferença no placar. Ainda de acordo com ele, o Flamengo merecia a vitória.

"Duas equipes de altíssimo nível. Nós fizemos um grande jogo hoje. Me sinto muito orgulhoso do desempenho dos atletas. Muito, não pouco. Eles vêm de um jogo em que classificaram. São situações diferentes. E nos classificamos merecendo. Talvez dos últimos três anos, as duas equipes que têm brigado no ponto das grandes competições. Aqui, hoje, você sai com o Weverton, sendo o melhor jogador em campo, fazendo duas extraordinárias defesas. O desempenho todo em momentos que você está melhor, mas a efetividade... Talvez a efetividade hoje tenha feito a diferença, mas não vou me deixar por uma situação que é parecida com as Olimpíadas", disse Tite.

"Só tem valor quem tem medalha. Aí quem não tem medalha não vale. Só tem valor se vencer. Então, o desempenho não vale. Vale, sim. Para o técnico, vale. Os atletas sabem que me orgulho do desempenho hoje e que o desempenho do jogo era de vitória. E que sei avaliar e sei dizer isso para vocês e assumir essa responsabilidade. Se faltou efetividade, sim. Se precisa melhorar uma bola de rebote, sim. Mas o desempenho do jogo hoje, na grandeza dessas duas equipes, era para ter vencido. Merecia ter vencido. Tenho uma percepção que vai além do resultado. Eu tenho que saber avaliar uma situação. O jogo do desempenho e o jogo do resultado", prosseguiu.

O Flamengo abriu o placar com Arrascaeta, aos 24 minutos do segundo tempo, após cruzamento rasteiro de Gerson. Já o Palmeiras empatou com Luighi, aos 42. Rômulo ficou com a sobra depois de um escanteio e levantou bola na área para Roni. O atacante cabeceou, Rossi espalmou e o jovem de 18 anos apareceu para completar.

"O gol é uma bola de rebote, de retorno, não é um gol de bola parada de cabeceio. Nós temos o mesmo índice de gols tomados tal qual a média do campeonato, porque os adversário também têm qualidade. Foi uma bola de rebote, de retorno".