Flamengo e Palmeiras mediram forças no MaracanãCesar Greco/Palmeiras/by Canon

Publicado 11/08/2024 18:00

Rio - O Flamengo ficou muito perto de voltar à liderança do Brasileirão, mas cedeu um gol no fim e empatou com o Palmeiras em 1 a 1 no Maracanã, neste domingo (11), pela 22ª rodada do campeonato. Arrascaeta abriu o placar para o Rubro-Negro e Luighi, aos 41 minutos da etapa complementar, deixou tudo igual no marcador. Com o resultado, o Rubro-Negro chega aos 41 pontos e fica na terceira colocação.

Agora, o Fla foca na Libertadores. A equipe de Tite voltará a campo na próxima quinta-feira, às 21h30, para enfrentar o Bolívar (BOL) no Maracanã. A partida é válida pelo jogo de ida das oitavas de final.

O jogo

A partida começou animada no Maracanã, com chances claras para os dois em menos de dois minutos. O Palmeiras assustou primeiro na finalização de Giay, e Maurício quase chegou a tempo do rebote. No lance seguinte, Cebolinha finalizou de dentro da área e obrigou Weverton a fazer boa defesa.

A partir daí, mesmo com um equilíbrio na posse, o Flamengo foi mais incisivo e criou boas chances, mas parou novamente em Weverton. A principal oportunidade veio na cabeçada de Pedro. O goleiro conseguiu espalmar, e a bola ainda tocou no travessão antes de sair.

O Palmeiras, por sua vez, voltou a assustar aos 31 minutos do primeiro tempo, quando Flaco López balançou as redes após cabeçada de Gustavo Gómez. O lance, porém, foi anulado após revisão do VAR, que flagrou o impedimento do zagueiro do Palmeiras.

No segundo tempo, o Flamengo viu o adversário crescer na partida. O Alviverde apostou na intensidade, subiu a pressão e empilhou boas oportunidades, mas não conseguiu o gol.

Assim, a máxima "quem não faz, leva" apareceu no Maracanã. Aos 24 minutos, De La Cruz encontrou Gerson, que estava livre pelo lado esquerdo. Sem marcação dentro da área, o Coringa cruzou rasteiro em direção ao meio. A zaga do Palmeiras não fez o corte, e a posse ficou com Arrascaeta. O uruguaio finalizou, a bola ainda desviou na zaga e entrou de mansinho.

O Palmeiras, porém, não se deu por vencido e buscou o empate aos 41 minutos. Fabinho levantou bola na área para Rony, que cabeceou forte para a defesa de Rossi. No rebote, Luighi apareceu para mandar a bola para o fundo das redes.

Nos acréscimos, Murilo, do Palmeiras, levou o segundo cartão amarelo e foi expulso. Entretanto, com pouco tempo no relógio, o Fla não conseguiu aproveitar a superioridade numérica para fazer o segundo gol.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Palmeiras



Data e hora: 11/8/2024, às 16h

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA/GO)



Cartões amarelos: Pulgar (FLA) / Aníbal Moreno e Gustavo Gomez (PAL)

Cartões vermelhos: Murilo (PAL)

Gols: Arrascaeta (1-0) (24'/2ºT) / Luighi (1-1) (41'/2ºT)

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Viña, 15'/2ºT); Pulgar (Léo Ortiz, 32'/2ºT), De La Cruz (Allan, 32'/2ºT) e Arrascaeta; Gerson, Everton Cebolinha (Luiz Araújo, 12'/1ºT) e Pedro (Gabigol, 32'/2ºT).

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Vitor Reis, Gustavo Gómez e Murilo; Giay, Anibal Moreno (Fabinho, Intervalo), Richard Ríos (Rômulo, 32'/2ºT) e Vanderlan; Maurício (Raphael Veiga, 26'/2ºT), Lázaro (Luighi, 32'/2ºT) e Flaco López (Rony, 26'/2ºT).