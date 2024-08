Viña é jogador do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 11/08/2024 19:30

Rio - Everton Cebolinha e Matias Viña preocupam o Flamengo . Os dois se machucaram no empate em 1 a 1 com o Palmeiras , neste domingo (11), e foram a um hospital para realizarem exames médicos. O Rubro-Negro suspeita que o atacante possa ter sofrido uma lesão no tendão de Aquiles. Já o lateral-esquerdo teve um problema no joelho direito e deixou o Maracanã de cadeira de rodas.

O primeiro a se machucar foi Cebolinha. O atacante iniciou o jogo como titular, mas sentiu dores na perna esquerda e precisou ser substituído aos 12 minutos do primeiro tempo. Ele, inclusive, deixou o campo de maca.

Já Viña entrou no segundo tempo. Na reta final de partida, sentiu dores no joelho direito após uma dividida, mas ficou em campo até o fim já que o Fla havia feito todas as substituições. Segundo o "ge", ele deixou o estádio numa cadeira de rodas e com o joelho para cima.

"A gente teve uma lesão do Everton Cebolinha no tornozelo esquerdo, com suspeita de lesão no tendão de Aquiles. Exatamente por esse motivo que foi a hospital. O Matias Viña teve uma entorse no joelho, com uma suspeita, uma hipótese de lesão ligamentar. Então, também está indo agora ao hospital para fazer exames complementares", disse o Gerente de Saúde e Alto Rendimento do Flamengo, Marcio Tannure, na zona mista do Maracanã.

Everton Cebolinha, do Flamengo Renan Areias/Agência O Dia

Situação na tabela e agenda

Com o resultado, o Fla desperdiçou a oportunidade de assumir a liderança do Brasileirão. A equipe de Tite soma 41 pontos e fica na terceira posição do campeonato.

Agora, o Flamengo foca na Libertadores. Os cariocas voltarão a campo na próxima quinta-feira, às 21h30, para enfrentar o Bolívar (BOL) no Maracanã. A partida é válida pelo jogo de ida das oitavas de final.