Lance do jogo entre Flamengo e Palmeiras - Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Publicado 11/08/2024 18:27

Rio - Neste domingo (11), o Flamengo empatou com o Palmeiras por 1 a 1 no Maracanã , em jogo da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Arrascaeta abriu o placar para o Rubro-Negro, mas o jovem Luighi, de apenas 18 anos, deixou tudo igual no marcador. Abaixo, assista aos melhores momentos:





Com o resultado, o Fla desperdiçou a oportunidade de assumir a liderança do Brasileirão. A equipe de Tite soma 41 pontos e fica na terceira posição do campeonato.

Agora, o Flamengo foca na Libertadores. Os cariocas voltarão a campo na próxima quinta-feira, às 21h30, para enfrentar o Bolívar (BOL) no Maracanã. A partida é válida pelo jogo de ida das oitavas de final.