Guillermo Varela em treino do Flamengo no Ninho do Urubu - Marcelo Cortes/Flamengo

Guillermo Varela em treino do Flamengo no Ninho do UrubuMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 10/08/2024 12:50 | Atualizado 10/08/2024 13:15

Rio - O Flamengo terá um desfalque importante para a partida contra o Palmeiras, pela 22ª rodada do Brasileirão, neste domingo (11), no Maracanã. O técnico Tite não poderá contar com o lateral-direito Guillermo Varela, que teve lesão constatada no quadril direito. O clube informou a baixa em nota divulgada neste sábado.

Sem o uruguaio na lista de relacionados, Wesley deve ser o titular da posição para o confronto direto na parte de cima da tabela. O jogador já preocupava desde a partida contra o Verdão na última quarta-feira, em São Paulo, pela Copa do Brasil, após deixar o gramado com dores.

O atleta Varela realizou exame e foi diagnosticada uma lesão no quadril direito. O lateral não será relacionado para o jogo deste domingo, contra o Palmeiras. #CRF — Flamengo (@Flamengo) August 10, 2024