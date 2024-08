Sócios votarão na eleição para novo presidente do Flamengo na sede da Gávea - Agência O Dia

Publicado 09/08/2024 13:16

o deste ano volta a ser em um dia útil, uma segunda-feira.

Flamengo convocou seus sócios para a eleição para definir o novo presidente do clube, que acontecerá no dia 9 de dezembro. Após dois pleitos em fins de semana,

A votação será das 8h às 21h, no ginásio Hélio Maurício, na Gávea. Os sócios votarão nas chapas que têm o candidato a presidência e os integrantes que ficarão no Conselho Deliberativo no próximo triênio, de 2025 a 2027.



Até o momento, a eleição do Flamengo conta com quatro pré-candidatos, todos fazem ou fizeram parte da atual gestão.

O atual vice-geral e jurídico, Rodrigo Dunshee, tem o apoio de Rodolfo Landim, enquanto Luiz Eduardo Baptista, o Bap, é o atual presidente do Conselho de Administração. Maurício Gomes de Mattos deixou em maio o cargo de vice de embaixadas e consulados do clube para concorrer. Wallim Vasconcellos saiu da vice-presidência de finanças em 2020.