Wesley, do Flamengo, teve seu carro roubado em Bonsucesso - Reprodução / Instagram

Publicado 09/08/2024 08:44

Rio - O lateral-direito do Flamengo, Wesley, de 20 anos, divulgou nas redes sociais que recuperou o seu automóvel, que havia sido roubado no Rio de Janeiro. “O carro já está comigo, rapaziada!!! Obrigado a todos pela ajuda”, publicou o jogador rubro-negro.

Wesley vem sendo assediado por clubes europeus Divulgação / Flamengo

Na última quinta, Wesley informou que seu carro havia sido levado na lanchonete do McDonalds de Bonsucesso, na Zona Norte da cidade. O veículo do lateral é do modelo BMW 320i de cor azul e está avaliado em mais de R$ 320 mil.



Wesley estava em São Paulo para a partida do Rubro-Negro contra o Palmeiras, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O lateral chegou a atuar na derrota por 1 a 0 que garantiu a classificação do Flamengo às quartas de final devido ao placar agregado e retornou ao Rio na madrugada desta quinta.



Esta é a terceira vez que um jogador do Rubro-Negro é vítima deste tipo de crime em 2024. Em fevereiro, Pedro teve seu carro roubado na Linha Vermelha, altura do Complexo da Maré, na Zona Norte da cidade.



Na ocasião, seu irmão estava dirigindo o automóvel para ir ao Aeroporto Internacional do Rio, o Galeão, buscar o atleta. Pedro retornava de Aracaju, onde tinha atuado em jogo contra o Bangu, pelo Campeonato Carioca.

Em abril foi a vez de Matheus Gonçalves passar pelo mesmo susto. O jogador teve seu veículo roubado na saída do Maracanã, na Zona Norte do Rio, após o título do Campeonato Carioca diante do Nova Iguaçu.

Depois do jogo, Matheus relatou em suas redes sociais que estava com familiares descendo o Morro da Mangueira, nos arredores do estádio, quando foi surpreendido por bandidos armados. Nas duas ocasiões, ambos os atletas também tiveram seus carros recuperados após divulgarem os crimes.