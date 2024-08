Zagueiro Fabrício Bruno é titular no Flamengo - Gilvan de Souza /CRF

Publicado 08/08/2024 13:40

Rio - O vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, abordou a situação envolvendo Fabrício Bruno e a negociação com Rennes. O dirigente lembrou que o defensor já recebeu uma oferta do West Ham, da Inglaterra, foi liberado, mas não aceitou a proposta salarial. A negociação entre o Rubro-Negro e o clube francês continua.

"A gente (Flamengo) é sabedor do interesse do time francês (Rennes). Vou deixar claro que há mês tive uma proposta de um time inglês, no qual o jogador entendeu junto aos empresários que deveriam avançar. Nós fechamos, resolvemos a vida do Flamengo com esse clube e, em um segundo momento, o jogador entendeu que não deveria avançar. Isso já ficou para trás", afirmou após a classificação contra o Palmeiras.

O Rubro-Negro rejeitou uma proposta de 14 milhões de euros (algo em torno de R$ 87,58 milhões) por Fabrício Bruno, sendo 12,5 milhões de forma fixa (cerca de R$ 77,57 milhões) e 1,5 milhão (algo em torno de R$ 9,38 milhões) de bônus. Porém, Fabrício Bruno tem um acordo salaria com o Rennes. O clube francês irá aumentar sua oferta ao Flamengo.



"A janela está aberta e a coisa mais normal do mundo é que um jogador de Seleção Brasileira, que está despontando nos jogos do Flamengo, ele ter uma nova investida dos clubes. Mas assim, não tem ainda nada definido. Existem as conversas, a gente não desmente isso. Mas não é porque existem que conversas que está avançado ou que irá acontecer", contou.