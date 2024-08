Gabigol em treino do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Gabigol em treino do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 08/08/2024 12:06

não confirma que negocia com o atacante ídolo da torcida rubro-negra.

Com a renovação emperrada e a menos de seis meses para o fim de contrato com o Flamengo, Gabigol interessa ao Palmeiras, que já enviou um pré-contrato . Entretanto, a presidente do clube paulista, Leila Pereira,ídolo da torcida rubro-negra.

"Não temos nenhum pré-contrato, nem documento algum. Tanto com Gabigol ou outro grande jogador, o Palmeiras vai ter interesse. Mas não tem nada assinado, nenhuma negociação em andamento", garantiu Leila.

O desejo do Palmeiras era já contar com Gabigol nesta temporada, e uma conversa envolvendo Dudu chegou a acontecer com o Flamengo, mas não continuou. O atacante já disputou mais de sete jogos no Brasileirão e já não pode se transferir para outro clube que disputa a competição.

Gabigol segue com futuro indefinido após a negociação com o Flamengo emperrar. Após acordo, a diretoria rubro-negra voltou atrás ao não aceitar mais a renovação por cinco anos com aumento salarial, como queria o atacante.

"A minha vontade todo mundo sabe. Foram acordadas muitas coisas que não foram cumpridas. Não agiram de uma maneira boa, na minha opinião, com um ídolo", afirmou Gabriel.

Diante da situação, o Palmeiras, que busca um atacante de peso para 2025, mostrou interesse e entra com força como opção para o atacante.