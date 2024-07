Gabigol cobrou o pênalti que deu a vitória ao Flamengo sobre o Criciúma no Mané Garrincha - Marcelo Cortes / CRF

Publicado 20/07/2024 19:11

vitória do Flamengo sobre o Criciúma, na tarde deste sábado (20), em Brasília, Gabigol voltou a falar sobre seu futuro. Na saída do campo, o atacante declarou, em entrevista ao Premiere, que "muitas coisas acordadas não foram cumpridas" na negociação pela sua renovação e deixou clara sua insatisfação com a diretoria. Rio - Após marcar o gol da, Gabigol voltou a falar sobre seu futuro. Na saída do campo, o atacante declarou, em entrevista ao Premiere, que

"A minha vontade todo mundo sabe. Foram acordadas muitas coisas que não foram cumpridas. Não agiram de uma maneira boa, na minha opinião, com um ídolo", afirmou Gabriel.

"As coisas estão em aberto, tudo pode acontecer. O que eu posso fazer é me dedicar ao máximo nos treinos, isso nunca faltou, buscar meu espaço e tentar sempre voltar a ter ritmo de jogo e minutos. A minha confiança é muito grande em mim, eu sei o que eu posso entregar, o que eu posso fazer. É continuar assim, treinar bastante e ajudar o Flamengo", completou.

Com contrato até 31 de dezembro, o ídolo rubro-negro completou neste sábado sete jogos pelo clube no Brasileirão deste ano. Com isso, não poderá atuar por nenhum outro clube no campeonato, o que deve adiar sua saída.

"Tinha, sim, uma possibilidade de sair agora por causa de minutos jogados, porque sinto que preciso ter mais minutos. Claro que respeito a decisão do treinador, creio que ele vai sempre fazer o melhor para a equipe. Mas sinto que preciso de minutos, pegar ritmo, isso só consegue jogando. Em comum acordo a gente conversou, decidiu esperar um pouquinho, como todos souberam teve algumas negociações. Como decidiu que vou embora em dezembro, voltei ao jogo, fiquei muito feliz em entrar hoje. Pena que não foi com vitória", declarou o camisa 99.

Após a partida, Gabigol ouviu gritos de "fica" da torcida do Flamengo presente em Brasília. O atacante agradeceu o carinho dos rubro-negros, mesmo com o momento turbulento, e garantiu que seguirá lutando por uma vaga no time.



"Em todos os lugares aonde vou, sou muito bem recebido. A torcida faz algo maravilhoso comigo, eu nunca esperei ser tão acarinhado assim em todos os momentos, bons e também nos ruins. Tenho entrado e buscado meu espaço, treinado bastante. Mas eu tenho tido poucas oportunidades. Acho que meu último jogo como titular foi há cinco, seis meses. Isso é muito difícil. Às vezes eu tenho entrado, às vezes não. Mas tenho tentado dar meu máximo. Ajudar o Flamengo é o que mais quero. E como falei, muito feliz pelo gol. É sempre muito especial fazer gol pelo Flamengo", celebrou.

"Nosso time é muito qualificado, é um time com grandes jogadores, de seleção. Tem o Pedro, artilheiro do Brasil. Arrascaeta na seleção, os outros atacantes estão entrando muito bem. Até os meninos, o Lorran e o Matheus Gonçalves, foram muito bem. O que eu tenho que fazer é trabalhar. E o resto deixar com meus empresários. E, na verdade, também curtir bastante. A torcida comigo é sempre muito bacana", finalizou o autor do gol da vitória.

Com o resultado, o Flamengo chegou a 34 pontos e assumiu, momentaneamente, a vice-liderança do Brasileirão. O time do técnico Tite volta a campo na quarta-feira (24), às 20h (de Brasília), contra o Vitória, no Barradão.