Torcedor lançou a bola para o campo durante Flamengo x CriciúmaReprodução/X

Publicado 20/07/2024 21:41 | Atualizado 20/07/2024 21:42

Brasília - Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o torcedor e o momento em que ele lançou uma bola para dentro do gramado do Mané Garrincha durante o jogo entre Flamengo e Criciúma, neste sábado (20). Num primeiro momento, os demais rubro-negros que estavam na arquibancada chiaram, mas a ação acabou por gerar um pênalti . Gabigol converteu e garantiu a vitória rubro-negra por 2 a 1 . Confira abaixo:

Momento em que o torcedor do Flamengo joga a bola para o campo durante o jogo contra o Criciúma.



Pouco tempo depois, Barreto, do Criciúma, chutou a bola na bola que estava em jogo e causou o pênalti para o Rubro-Negro.



pic.twitter.com/SEbYBaf76l — Planeta do Futebol (@futebol_info) July 20, 2024

Ela foi atirada em campo durante um ataque do Flamengo e ficou parada dentro da área. Para atrapalhar a ação de Cebolinha, Barreto chutou a segunda bola na que estava em jogo. O árbitro, então, assinalou o pênalti.

O time do técnico Tite volta a campo na quarta-feira (24), às 20h (de Brasília), para enfrentar o Vitória no Barradão. A partida é válida pela 19ª rodada do Brasileirão.