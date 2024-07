Flamengo venceu o Criciúma de virada em Brasília - Marcelo Cortes / CRF

Publicado 20/07/2024 18:07

fotogaleria Rio - Após dois tropeços seguidos em casa, o Flamengo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado (20), o Rubro-Negro não jogou bem, mas superou o Criciúma por 2 a 1, de virada, jogando no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, e segue embolado na tabela com os líderes. Pedro e Gabigol, com um pênalti marcado em lance inusitado, fizeram para time da Gávea. Do lado catarinense, Rodrigo foi o responsável por balançar as redes.

Com o resultado, o Flamengo chegou a 34 pontos e assumiu, momentaneamente, a vice-liderança do Brasileirão. O time do técnico Tite volta a campo na quarta-feira (24), às 20h (de Brasília), contra o Vitória, no Barradão.

Apesar do ambiente favorável com os rubro-negros na arquibancada em Brasília, o Flamengo teve dificuldades para se encontrar em campo no primeiro tempo. Pouco inspirado e sofrendo com o gramado ruim, o time carioca pecou nas melhores chances que criou, com Pedro e Fabrício Bruno chutando para fora, e terminou os primeiros 45 minutos sem conseguir chutar no gol dos catarinenses.

Ao longo da primeira etapa, o Criciúma não se intimidou e foi melhor do que o Flamengo. Com uma linha defensiva bem postada, o time de Cláudio Tencati foi pouco ameaçado e levou perigo ao gol rubro-negro em jogadas de bola parada. Em uma delas, aos 34, Trauco cobrou falta na área e a bola sobrou para Rodrigo, que chutou e obrigou Rossi a fazer grande defesa. No rebote, o próprio zagueiro finalizou novamente para deixar sua equipe em vantagem no placar.

Na volta dos vestiários, o Flamengo conseguiu ficar mais com a bola, mas esbarrava no dia pouco inspirado de seus homens de frente. O time de Tite teve sua grande chance de empatar aos 17 minutos, após o pênalti marcado em cima de Arrascaeta com o auxílio do VAR. No entanto, Pedro cobrou mal e parou nas mãos do goleiro Gustavo. No lance seguinte, Erick Pulgar subiu bem de cabeça após cobrança de escanteio, mas viu a bola explodir na trave.

Com as mudanças de Tite, o Flamengo conseguiu ter mais mobilidade no campo ofensivo e encontrar alguns espaços na defesa do Criciúma. Em uma dessas brechas, Arrascaeta apareceu bem pela primeira vez no jogo e conseguiu enfiar uma linda bola entre os zagueiros para Pedro, que bateu de primeira para deixar tudo igual e se redimir do pênalti perdido minutos antes.

Já no fim, um lance bizarro acabou decidindo a partida. O Flamengo chegava bem pelo lado esquerdo e Cebolinha ficaria em boas condições para finalizar, mas o volante Barreto, do Criciúma, chutou outra bola que estava em campo para atrapalhar o camisa 11. Imediatamente, o árbitro Maguielson Lima Barbosa apontou outro pênalti para o time carioca. Na cobrança, Gabigol deslocou o goleiro Gustavo e garantiu os três pontos para o Rubro-Negro.

Local: Estádio Mané Garrincha, Brasília (DF)

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Eduardo Gonçalves da Cruz

FLAMENGO: Rossi, Wesley, David Luiz (Léo Pereira), Fabrício Bruno e Ayrton Lucas (Matias Viña); Erick Pulgar (Luiz Araújo), De La Cruz, Gerson (Gabigol) e Arrascaeta, Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.

CRICIÚMA: Gustavo, Claudinho (Jonathan), Rodrigo, Wilker Ángel e Trauco (Tobias Figueiredo); Newton, Barreto, Allano (Ronald Lopes), Fellipe Mateus e Marcelo Hermes; Arthur Caíke (Felipe Vizeu) (Éder). Técnico: Cláudio Tencati.

Gols: FLA: Pedro (30'/2ºT) e Gabigol (43'/2ºT); CRI: Rodrigo (34'/1ºT)

Cartões amarelos: FLA: David Luiz, Matias Viña, Everton Cebolinha e Gabigol; CRI: Claudinho, Rodrigo, Barreto, Éder e Allano