Publicado 20/07/2024 20:19

vencer o Criciúma por 2 a 1, na tarde deste sábado (20), em Brasília, mas o desempenho da equipe dentro de campo deixou a desejar. Após a partida, o técnico Tite disse que os jogadores estavam "ansiosos" no primeiro tempo, quando os catarinenses jogaram melhor. Rio - O Flamengo conseguiu, mas o desempenho da equipe dentro de campo deixou a desejar. Após a partida,, quando os catarinenses jogaram melhor.

"Foram dois tempos distintos. O time estava muito ansioso no primeiro tempo, queria fazer o segundo movimento sem ter feito o primeiro. Quando estamos extremamente ansiosos, a naturalidade das ações ofensivas e dos momentos de bola parada defensiva, fica prejudicado. Até pela expectativa de volta de todo mundo. É um processo de retomada também. Foi isso que eu falei no intervalo", declarou Tite.

O treinador também admitiu incômodo com as condições ruins do gramado do Mané Garrincha, que, segundo ele, prejudicaram a qualidade do jogo.

"O espetáculo fica prejudicado sim, com o gramado ruim, sim. A outra vez que viemos aqui o gramado estava bom, agora não estava. O espetáculo fica prejudicado. Tem atletas de alto nível, tem saúde. Não dá para ser assim. em que ter um cuidado maior. Eu falo isso há uns dez anos. Se a gente quer valorizar o nosso produto, por favor, campo bom, para todos, para todos", afirmou.

Gabigol e o gol da vitória

Questionado sobre a importância de Gabigol para a vitória, Tite fez questão de destacar o empenho de todo grupo e daqueles que também saíram do banco. Mesmo assim, rendeu elogios ao camisa 99.

"A importância de todos num grupo todo mobilizado. Todas as substituições que tiveram elas trouxeram. Eu nunca vou ser um cara que vou estar sempre na plenitude da minha alegria porque começam 11 e entram 5 e eu olho para os outros atletas que poderiam estar entrando. Eu falo isso do Bahia, Lorran que nem veio hoje", disse Tite.

"A alegria de um é a alegria de todos", comentou sobre o fato de Gabigol ter voltado a marcar.

E o Léo Ortiz?

Em relação a Léo Ortiz, que não saiu do banco, o treinador preferiu não detalhar os motivos de ter deixado o camisa 3 de lado na partida deste sábado.

"Eu sou um técnico de futebol, formado em educação física, ex-atleta, que parou com 27 anos, que deve ter mais de 2 mil palestras, 1300 jogos e que fala a verdade. O mesmo que a gente conversa com a direção, é a mesma conversa que tem. Às vezes não com vocês. Eu omito, não minto para vocês. Tem coisas que eu não quero colocar para vocês", afirmou o técnico.

Com o resultado, o Flamengo chegou a 34 pontos e assumiu, momentaneamente, a vice-liderança do Brasileirão. O time do técnico Tite volta a campo na quarta-feira (24), às 20h (de Brasília), contra o Vitória, no Barradão.