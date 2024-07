Momento em que Barreto, volante do Criciúma, desarma Everton Cebolinha com uma segunda bola que estava em campo - Reprodução

Publicado 21/07/2024 18:41

pênalti bizarro marcado para o Flamengo na vitória por 2 a 1 sobre o Criciúma, no último sábado (20), em Brasília. Nela, é possível perceber que o árbitro de vídeo só viu a segunda bola em campo no momento em que a do jogo está quase chegando na área, cerca de três segundos antes da infração de Barreto, que chutou o objeto para atrapalhar Everton Cebolinha. Rio - A CBF divulgou, na noite deste domingo (21), a gravação da cabine do VAR nona. Nela, é possível perceber que, cerca de três segundos antes da infração de Barreto, que chutou o objeto para atrapalhar Everton Cebolinha.

"Tem outra bola em campo na área... o jogador tentou chutar a bola", disse o árbitro de vídeo Pablo Ramon Goncalves Pinheiro ao acompanhar o lance.

concordou com a decisão do árbitro principal já que, pela regra, a penalidade deve ser marcada quando um jogador atira um objeto para impedir a jogada. Imediatamente, Maguielson Lima Barbosa apontou a marca do pênalti. A equipe do VARjá que,

"O jogador número 88 (Barreto) chuta outra bola na bola. Ele chutou a bola extra que atingiu a bola de jogo. Tá correto. É como se fossem lançamentos de objetos que atingem a bola e impactam no jogo", disse o VAR, que também afirmou que os jogadores estavam "habilitados" para o jogo, ou seja, não foram impactados pela presença da bola extra.

Pênalti em Arrascaeta

A gravação também mostra como foi a atuação da equipe do VAR na marcação do pênalti em Arrascaeta, que acabou desperdiçado por Pedro. Nesse caso, o árbitro de campo não marcou a penalidade e o vídeo recomendou a revisão.

Maguielson: "Não, tem um mínimo contato e ele já está caindo."

VAR: "Claramente dentro da área. Deixa eu ver se ele já está desequilibrado. O contato é no pé esquerdo dele, e a bola ia na direção em que ele estava driblando. O contato é no pé esquerdo e impacta no jogador que ia seguir em direção à linha de fundo. Maguielson, o contato é suficiente para derrubar, sugiro revisão para possível penal."

Maguielson: "Ok, solta em velocidade normal, tá? O ponto de contato eu já vi. Tem outro ângulo? O defensor perde a passada e calça ele com o pé direito, ok? Vou alterar minha decisão e marcar tiro penal." em cartão.

VAR: "Ok, boa decisão."