Arrascaeta esteve em campo durante os 90 minutos contra o Criciúma - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 21/07/2024 10:59

Brasília - Após representar o Uruguai na Copa América, Arrascaeta retornou ao Flamengo na última semana e foi titular na vitória sobre o Criciúma, por 2 a 1, no Mané Garrincha , pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 14, inclusive, foi o responsável por dar a assistência para Pedro iniciar a virada rubro-negra na partida.

Aos 30 minutos da segunda etapa, o uruguaio recebeu passe na intermediária ofensiva e, com somente um toque na bola, deixou o camisa 9 de frente para o goleiro adversário.

O segundo gol da partida também contou com participação do meio-campista, que deu passe para Everton Cebolinha ficar em boa condição dentro da área. No lance, Barreto cometeu pênalti inusitado : chutou uma segunda bola que estava em campo para desarmar o atacante rubro-negro e, por isso, a penalidade foi marcada . Na cobrança, Gabigol colocou o Fla em vantagem no placar.

Arrascaeta, na Copa América, foi titular em apenas um dos seis jogos disputados pela seleção uruguaia, que ficou com o terceiro lugar do torneio continental. No primeiro embate pelo Flamengo após o retorno, esteve em campo durante os 90 minutos.

Com o resultado, o Rubro-Negro chegou aos 34 pontos e segue na briga pelo topo da tabela. Neste momento, são cinco de desvantagem para o líder Botafogo, que tem 39. No entanto, vale ressaltar que o duelo com o Internacional, pela 17ª rodada, foi adiado.