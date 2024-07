Flamengo teve pênalti bizarro a seu favor contra o Criciúma - Reprodução

Flamengo teve pênalti bizarro a seu favor contra o CriciúmaReprodução

Publicado 20/07/2024 18:24

venceu o Criciúma por 2 a 1, na tarde deste sábado (20), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. O gol da vitória rubro-negro veio em um pênalti inusitado marcado pelo árbitro Maguielson Lima Barbosa, que apontou a marca da cal após Barreto, do Criciúma, chutar uma segunda bola que estava em campo para atrapalhar uma finalização de Everton Cebolinha. Rio - O Flamengo. O gol da vitória rubro-negro veio em um, que apontou a marca da cal após Barreto, do Criciúma, chutar uma segunda bola que estava em campo para atrapalhar uma finalização de Everton Cebolinha.

eu nunca vi marcarem um pênalti desse tipo aqui



mas o jogador do criciúma foi muito burro pic.twitter.com/IqdlPpXCqV — out of context brasileirão (@oocbrsao) July 20, 2024 Assista ao lance:

Com o resultado, o Flamengo chegou a 34 pontos e assumiu, momentaneamente, a vice-liderança do Brasileirão. O time do técnico Tite volta a campo na quarta-feira (24), às 20h (de Brasília), contra o Vitória, no Barradão.