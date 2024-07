Em 2023, Matheus Gonçalves foi emprestado ao Red Bull Bragantino - Gilvan de Souza / Flamengo

Em 2023, Matheus Gonçalves foi emprestado ao Red Bull Bragantino

Rio - O Red Bull Bragantino aumentou os valores da proposta inicial por Matheus Gonçalves, do Flamengo, que era de 5 milhões de euros (cerca de R$ 30 milhões) por 50% dos direitos econômicos do atleta. A informação foi publicada nesta sexta-feira (19) pelo jornalista Venê Casagrande. Os novos números não foram revelados.

Matheus Gonçalves tem 18 anos e é atacante. Ele foi emprestado para o Massa Bruta em julho de 2023, retornando em dezembro. Pouco antes da sua ida, o jogador renovou contrato com o Rubro-Negro até o fim de 2027, incluindo uma multa para o exterior estipulada em aproximadamente 100 milhões de euros (cerca de R$ 600 milhões).

Pelo Flamengo em 2024, o ponta disputou nove jogos e ainda não marcou gols ou deu assistências. Ele também disputou três partidas no Campeonato Brasileiro Sub-20.

Enquanto recebe propostas, o Rubro-Negro segue buscando reforços no mercado. Um dos alvos mais recentes, o meia Marcos Antônio fechou com o São Paulo . O foco, agora, se volta para para Lucas Paquetá Claudinho , mas os clubes de ambos os jogadores estão dificultando as negociações.