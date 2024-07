Bruno Spindel, diretor executivo do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Bruno Spindel, diretor executivo do Flamengo, afirmou, nesta quinta-feira (18), que a vinda do meia Claudinho, atualmente no Zenit-RUS, é "quase impossível" de acontecer. A declaração foi dada na sede da CBF, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, após o sorteio das oitavas da Copa do Brasil . O dirigente frisou que a vontade do jogador é um fator importante na negociação.

"É muito difícil. É uma contratação quase impossível. Agora, a vontade de qualquer jogador sempre é fundamental em qualquer negociação que exista. O jogador e a vontade dele é sempre, talvez, o mais importante", afirmou Spindel em entrevista ao jornalista Gui Xavier, do portal "Trivela".

O Flamengo tinha acertado as exigências do Zenit e aceitou pagar 18 milhões de euros (quase R$ 107 milhões na cotação atual) por Claudinho. Porém, o clube russo mudou seu posicionamento após a conquista da Supercopa da Rússia, no último sábado (13), e passou a descartar a possibilidade da transferência do atleta.

Enquanto isso, o Rubro-Negro segue no mercado para fazer sua primeira contratação no meio do ano. As tratativas com Lucas Paquetá esfriaram diante da resistência do West Ham, enquanto as conversas por Marcos Antônio, meio-campo da Lazio, continuam.