Perto do fim de contrato com o Zenit, Claudinho vive impasse e vira novela no Flamengo novamente - Divulgação / Zenit

Publicado 16/07/2024 07:30 | Atualizado 16/07/2024 08:12

Rio - Após mudar seu posicionamento e recusar uma proposta do Flamengo, o Zenit ofereceu um novo contrato para renovar com o apoiador Claudinho. O jogador, de 27 anos, deseja voltar ao futebol brasileiro e entende que seu ciclo no clube russo se encerrou.

As partes já tinham se acertado por um acordo no valor de 18 milhões de euros (quase R$ 107 milhões na cotação atual). Porém, após o Zenit conquistar a Copa da Rússia, o clube acabou mudando seu posicionamento sobre a liberação do apoiador.



Além do meio-campista, o Flamengo negocia a contratação por empréstimo de Marcos Antônio, que pertence a Lazio. Em relação a Lucas Paquetá, o West Ham vem dificultando as conversas, e a negociação esfriou.



Formado na base do Corinthians, Claudinho se destacou no futebol brasileiro em 2019 defendendo o Red Bull Bragantino. Seu melhor momento foi no ano seguinte, pelo próprio time paulista, quando atuou em 50 jogos, fez 20 gols e deu seis assistências. Em 2021, ele se transferiu para o Zenit.