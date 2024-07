Luto - Reprodução

Publicado 15/07/2024 12:03

Rio - Ex-atacante do Flamengo, Jorge Luís morreu na madrugada desta segunda-feira (15), aos 66 anos. De acordo com a família, ele sofreu um mal súbito em casa, na cidade de Barra Mansa, no Sul do estado. O sepultamento será às 16h (de Brasília), no Cemitério Municipal.

Jorge Luís chegou à base do Flamengo em 1972, com apenas 14 anos. Subiu para os profissionais e conquistou a Taça Guanabara pelo clube em 1978, ao lado de grandes nomes como Zico e Júnior. No mesmo ano, após 27 jogos pelo Rubro-Negro, se transferiu para o Cruzeiro.

Depois, teve passagens por clubes como Al Nassr, da Arábia Saudita, Joinville, Guarani, Athletico-PR, Portuguesa-SP, Londrina e Paraná. Também defendeu a seleção brasileira juvenil em 1977, quando atuou como capitão no Sul-Americano sub-20.

Em 1987, Jorge Luís decidiu se aposentar, mas não abandonou o futebol. Após pendurar as chuteiras, foi gerente e treinador do Barra Mansa Futebol Clube, clube de sua cidade.