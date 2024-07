Rodolfo Landim e Marcos Braz - Alexandre Vidal/Flamengo

Rio - O Flamengo mantém vivo o desejo de adquirir um clube europeu. A cúpula rubro-negra voltou a debater sobre a possibilidade de ter um clube da Europa e estreitou os laços com o Leixões, da segunda divisão de Portugal, segundo o "ge". O modelo do negócio ainda não foi definido.

A ideia do Flamengo é ingressar no mercado europeu, gerar visibilidade e ter receita em outra moeda (neste caso o Euro), além de criar uma vitrine para alguns jogadores, especialmente os mais jovens em transição da base para o profissional. Também seria uma oportunidade de internacionalizar a marca.

Em 2021, o alvo do projeto foi o Tondela, mas o Flamengo não concluiu a compra. Nos últimos meses, no entanto, o Rubro-Negro estreitou os laços com os Leixões. No início do ano, emprestou o zagueiro Noga. Já nesta janela, foi a vez de negociar em definitivo o atacante Werton.