Arrascaeta, Viña, De la Cruz e Varela, os uruguaios do Flamengo

15/07/2024

Rio - Após fim de semana de folga, o elenco do Flamengo se reapresentou na tarde desta segunda-feira (15) no Ninho do Urubu. As únicas exceções foram Arrascaeta, De La Cruz, Varela e Viña, que ainda não chegaram ao Rio de Janeiro após a disputa da Copa América.

O quarteto, inclusive, terá um planejamento especial após o desembarque na noite desta segunda. Eles irão se reapresentar somente na manhã de quarta-feira (17) visando a preparação para o próximo compromisso do Rubro-Negro no Campeonato Brasileiro, contra o Criciúma, sábado (20), no Mané Garrincha.

No último fim de semana, o Uruguai entrou em campo e garantiu o terceiro lugar da Copa América contra o Canadá . Sendo assim, a comissão técnica, o departamento médico e o departamento de futebol do Flamengo entraram em acordo pela folga por causa da necessidade de descanso em função do período de seis jogos em 13 dias.

Viña, lateral-esquerdo, foi quem mais apresentou cansaço muscular durante a disputa do torneio continental. Ele, inclusive, terá atenção especial na reapresentação rubro-negra, segundo o 'ge'.

O Flamengo luta pelo topo da tabela no Campeonato Brasileiro e espera contar com todos os uruguaios relacionados para o embate na próxima rodada. Neste momento, ocupa a 3ª posição, com 31 pontos, dois de desvantagem para o líder Botafogo.