Claudinho durante treinoReprodução/Instagram @claudinhoo97

Publicado 14/07/2024 14:58

a possível transferência de Claudinho para o Flamengo. Em entrevista à imprensa russa, o mandatário descartou a saída do brasileiro pelas ofertas que o clube europeu recebeu até o momento. Rússia - O presidente do conselho do Zenit-RUS, Alexander Medvedev, freou os rumores sobre. Em entrevista à imprensa russa, o mandatáriopelas ofertas que o clube europeu recebeu até o momento.

"Claudinho não vai a lugar nenhum. Não houve propostas dignas de consideração", afirmou o dirigente.

Claudinho foi campeão da Supercopa da Rússia pelo Zenit, que derrotou o Krasnodar por 4 a 2 e levantou o troféu. O meia foi titular e atuou por 61 minutos, mas demonstrou irritação ao ser substituído e não cumprimentou o técnico Sergey Semak. No último sábado (13),, que derrotou o Krasnodar por 4 a 2 e levantou o troféu. O meia foi titular e atuou por 61 minutos, mase não cumprimentou o técnico Sergey Semak.

Após o título, o meia foi questionado na zona mista pelo jornalista brasileiro Fábio Aleixo sobre a possível transferência do Flamengo, mas desconversou: "sempre tem (essa pergunta)".

O Flamengo pretende pagar ao Zenit um valor em torno de 18 milhões de euros (quase R$ 107 milhões na cotação atual) por Claudinho, que tem contrato com o Zenit até o fim de 2024. O clube carioca monitora o brasileiro há algumas temporadas, mas o Zenit sempre fez jogo duro.

Formado na base do Corinthians, Claudinho se destacou no futebol brasileiro em 2019 defendendo o Red Bull Bragantino. Seu melhor momento foi no ano seguinte, pelo próprio time paulista, quando atuou em 50 jogos, fez 20 gols e deu seis assistências. Em 2021, ele se transferiu para o Zenit.