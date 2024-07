Claudinho pode ser o primeiro reforço do Flamengo nesta janela - Marco Galvão/CBF

Publicado 12/07/2024 17:31

Rio - Claudinho deve ser o primeiro reforço do Flamengo nesta janela de transferências. Isso porque o clube russo aceitou a proposta do Rubro-Negro, que já tinha um acordo com o jogador. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

O Fla deve pagar ao Zenit um valor em torno de 18 milhões de euros (quase R$ 107 milhões na cotação atual). O contrato de Claudinho com o Zenit será válido por cinco anos.

O clube carioca monitora Claudinho há algumas temporadas, mas o Zenit sempre fez jogo duro. No entanto, desta vez, o clube russo se mostrou mais inclinado a aceitar a negociação.

Formado na base do Corinthians, Claudinho se destacou no futebol brasileiro em 2019 defendendo o Red Bull Bragantino. Seu melhor momento foi no ano seguinte, pelo próprio time paulista, quando atuou em 50 jogos, fez 20 gols e deu seis assistências. Em 2021, ele se transferiu para o Zenit.