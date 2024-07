Lucas Paquetá em treino pela seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 10/07/2024 10:43

Rio - A negociação entre Flamengo e West Ham por Lucas Paquetá esfriou. Após negar a possibilidade de empréstimo do meia, o clube inglês também rejeito uma possível venda do brasileiro para o clube que o formou. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

O Flamengo não deverá fazer mais nenhuma movimentação em relação a contratação de Paquetá, porém, o meia da seleção brasileira tem interesse de voltar ao Rubro-Negro e seguirá na tentativa de convencer o West Ham a liberá-lo.



Revelado pelo Flamengo, Lucas Paquetá, de 26 anos, atua no futebol europeu desde o 2019, quando chegou ao Milan. Ele não foi bem na Itália, mas se destacou no Lyon, da França, sendo vendido ao West Ham, em 2022. O brasileiro chegou a negociar uma transferência para o Manchester City que não avançou por conta da investigação relativa aos cartões amarelos suspeitos que o brasileiro levou no futebol inglês. Paquetá defendeu a seleção brasileira na Copa de 2022.



Paquetá é acusado de ter levado quatro cartões amarelos de forma proposital para influenciar que uma ou mais pessoas lucrassem com apostas. São os duelos contra contra Leicester (2022), Aston Villa (2023), Leeds (2023) e Bournemouth (2023), todos válidos pelo Campeonato Inglês. O meia, que nega as acusações, está apto a jogar pelo clube e pela seleção brasileira mesmo acusado.



O ex-lateral-direito Kynan Isaac, de 31 anos, que foi suspenso por dez anos por tomar um um cartão amarelo suspeito em uma partida da Copa da Inglaterra, entre o Stratford Town, seu clube, e o Shrewsbury Town, em 2021. Com isso, existe o risco do brasileiro recebeu uma punição ainda maior, caso seja condenado.