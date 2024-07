Pedro é o principal jogador do Flamengo nesta temporada - Gilvan de Souza / CRF

Publicado 09/07/2024 17:51

Rio - Atacante do Flamengo , Pedro é um dos principais destaques do futebol mundial em 2024. Isso porque o camisa 9 é o líder em participações em gols por clubes ao redor de todo o planeta neste ano. Até o momento, ele soma 25 bolas na rede e sete assistências em 34 jogos. Os dados são do 'SofaScore'.

O artilheiro precisa de somente 85 minutos para participar de um gol no Rubro-Negro, além de apenas quatro finalizações para balançar as redes.

A ótima temporada rendeu homenagens da torcida ao camisa 9. Recentemente, ele ganhou um bandeirão na arquibancada e uma música , para coroar o bom momento no clube. "É difícil mensurar tudo que vem acontecendo", afirmou o atacante à época.

Com Pedro em grande fase, o próximo compromisso do Flamengo será contra o Fortaleza, no Maracanã, quinta-feira (11), às 20h (de Brasília), em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time comandado pelo técnico Tite é o líder da competição, com 31 pontos.