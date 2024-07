Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Rio - A base do Flamengo vem atraindo os olhares do Leixões, de Portugal. Segundo o jornalista Venê Casagrande, o time europeu demonstrou interesse nas contratações do zagueiro Diegão e do atacante Werton, ambos com 20 anos.

Werton, atacante do Flamengo Gilvan de Souza / Flamengo

Além do desejo pela dupla, o Leixões também manifestou interesse em contratar em definitivo o zagueiro Noga, de 22 anos, que atuou por empréstimo na última temporada. A opção de compra é de 375 mil euros (cerca de 2,2 milhões de reais) por 50%.

Do trio, o único que integra o time profissional do Flamengo atualmente é Werton, que foi utilizado por Tite nos dois últimos jogos. Diegão só foi utilizado nos primeiros jogos do Carioca deste ano, enquanto Noga não conseguiu se firmar na equipe por conta das lesões.