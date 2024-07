Claudinho - Marco Galvão/CBF

Rio - O Flamengo está novamente interessado na contratação do meia Claudinho, do Zenit-RUS. O vice de futebol do clube, Marcos Braz, confirmou que o nome do jogador voltou à pauta para reforçar a equipe de Tite.

"Estamos avaliando o negócio. Sempre que há uma oportunidade como essa, vamos tentar. Procede o interesse", afirmou Braz ao canal "Paparazzo Rubro-Negro".

Segundo o veículo, a primeira proposta por Claudinho já foi feita pelo Flamengo ao Zenit, mas os valores não chegam aos 17 milhões de euros (cerca de R$ 102 milhões, na cotação atual) que os russos desejam. Braz não quis dar detalhes sobre a quantia.

A contratação de Claudinho é um sonho antigo do Flamengo. No ano passado, o time carioca chegou a oferecer 15 milhões de euros (cerca de R$ 90 milhões) para contratar o jogador, mas o Zenit exigia, no mínimo, 25 milhões de euros pelo negócio.