Gabigol pode deixar o Flamengo em breveDivulgação / Flamengo

Publicado 08/07/2024 12:31

Rio - Gabigol pode voltar a entrar em campo pelo Flamengo nos próximos dias. De acordo com o jornalista Mauro Cezar Pereira, se não for negociado antes, o atacante deve ser relacionado para o jogo contra o Fortaleza, na quinta-feira (8), às 20h (de Brasília), no Maracanã.

Gabigol interesse ao Palmeiras, mas o Flamengo entende que será muito difícil um acordo por uma liberação imediata. Os dois clubes chegaram a debater uma troca do camisa 99 por Dudu, ídolo palmeirense que também vive momento conturbado. Porém, a negociação é considerada improvável. Com contrato até 31 de dezembro,, mas o Flamengo entende que será muito difícil um acordo por uma liberação imediata. Os dois clubes chegaram a debater, ídolo palmeirense que também vive momento conturbado. Porém,

declarar ao SporTV que estava trabalhando pela saída de seu cliente após ele recusar a última oferta de renovação do time carioca. Com cinco jogos pelo Flamengo no Brasileirão, o ídolo rubro-negro não poderá disputar o torneio por outro equipe se atingir sete partidas. Ele foi retirado dos confrontos contra Cruzeiro, Atlético-MG e Cuiabá. O Flamengo decidiu afastar Gabigol dos jogos após seu empresário, Júnior Pedroso,após ele recusar a última oferta de renovação do time carioca. Com cinco jogos pelo Flamengo no Brasileirão,. Ele foi retirado dos confrontos contra Cruzeiro, Atlético-MG e Cuiabá.

Gabigol é um dos maiores ídolos da história do Flamengo, sendo protagonista de dois dos três títulos da Libertadores do clube. Desde o ano passado, o atacante vem em declínio técnico e também se envolvendo em situações polêmicas que arranharam sua imagem no Rubro-Negro.