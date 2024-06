Passagem de Gabigol pelo Flamengo pode estar perto do fim - Renan Areias/ Arquivo O Dia

Publicado 28/06/2024 14:36 | Atualizado 28/06/2024 14:47

recusar uma nova oferta de renovação feita pelo Rubro-Negro, o empresário Júnior Pedroso deixou claro que já está trabalhando pela saída de seu cliente do clube. Rio - O Fim da relação de amor e sucesso entre Gabigol e Flamengo, ao que tudo indica, nunca esteve tão perto. Nesta sexta-feira (28), após o atacante, o empresário Júnior Pedroso deixou claro que

"Estive com Bruno (Spindel) em maio de 2024 em Bragança e ele perguntou se tínhamos o desejo de reabrir a negociação. A gente entendeu que talvez eles tivessem problemas para desenvolver um negócio que já estava acordado. Bruno não tinha apresentado nada nesse bate-papo. Demos um prazo até julho", disse Júnior ao programa "Seleção SporTV".

"Não consegui mais conversar com o Bruno sobre renovação. Abordaram direto o Gabriel, num primeiro momento ele estranhou. Nunca imaginamos que o Flamengo iria propor extensão de contrato de um ano. E ele, óbvio, negou na hora. Ele entendeu o que estava acontecendo. Discutimos o tema e resolvemos discutir a saída dele. Está muito claro que o Flamengo não tem interesse esportivo na permanência dele", completou.

Segundo o empresário, Gabigol está muito insatisfeito com a "novela" e uma saída já na próxima janela, que se abre em 10 de julho, pode acontecer.

"Gabriel está muito incomodado com o que está saindo porque afeta a relação dele com o torcedor. Espero podermos falar em breve do próximo clube do Gabriel. Com certeza existe (chance de sair já), se o Flamengo entende que pode exigir alguma troca ou algum valor financeira para liberar o Gabriel de forma antecipada, isso pode acontecer. Caso contrário, ele vai sair em dezembro", finalizou.

Insatisfação com Landim e dirigentes

Durante a entrevista, Pedroso deixou claro que Gabigol e seu staff não gostaram da postura da diretoria durante as negociações, em especial do presidente Rodolfo Landim.

"Geralmente essas questões não são tão públicas, são questões de caráter privado, uma negociação envolvendo uma extensão de contrato. No caso do Gabriel, estamos falando de um atleta muito importante para o Flamengo, talvez o jogador mais importante do ciclo Landim. Foi uma discussão de renovação que durou um ano e três meses de conversas com o Flamengo, algumas reuniões no Rio de Janeiro para discutir essa extensão que passaria a valer a partir de 1º de janeiro de 2024", declarou o empresário.

As partes tiveram pelo menos 10 reuniões presenciais para discutir a renovação de Gabigol, com o Flamengo sendo representado em todas por Marcos Braz e Bruno Spindel. Em outubro de 2023, segundo Júnior, as partes chegaram a um acordo verbal, que não foi cumprido pelo clube.

"Em meados de outubro de 2023, a gente sela o acordo, e Marcos e Bruno nos ligam e nos parabenizam pela extensão por mais cinco anos de contrato. Isso também aconteceu com os pais do Gabriel, que moram em Santos. E também aconteceu com o próprio Gabriel no CT, onde recebeu um aperto de mão com os parabéns pela renovação dos cinco anos de contrato nos termos que foram construídos durante um ano em três meses. A única objeção seria esperar porque o Flamengo estava construindo a renovação de outros dois brilhantes jogadores, que são Everton Ribeiro e Bruno Henrique", revelou.

Palmeiras é possível destino

interesse do Palmeiras em sua contratação crescer. O camisa 99 está ciente do desejo do Verdão em contratá-lo e sabe que o clube seria um dos poucos no Brasil com condições de bancar seu alto salário.

Sem um consenso com o Flamengo, Gabigol vê o. O camisa 99 está ciente do desejo do Verdão em contratá-lo e

O time paulista quer chegar forte para brigar pela contratação do atacante e não medirá esforços para tê-lo ainda nesta janela. O contrato de Gabigol com o Fla vai até o dia 31 de dezembro.