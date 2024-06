Pedro é um ídolo da história recente do Flamengo - Marcelo Cortes /CRF

Publicado 28/06/2024 07:50

Rio - Artilheiro do Brasil e vivendo sua temporada com melhor média de gols pelo Flamengo, Pedro, de 27 anos, já superou em apenas 31 jogos em 2024 duas das quatro temporadas completas que têm com a camisa do clube carioca. A análise é sobre participação direta em gols.

Neste ano, o atacante balançou as redes em 23 oportunidades e seis assistências, números que já são superiores aos seus dois primeiros anos vestindo a camisa do Flamengo.

O jogador chegou ao clube carioca em 2020 e naquele ano foi reserva de Gabigol. Ele atuou em 54 jogos, fez 23 gols, o mesmo número da atual temporada, e deu três assistências, três a menos que em 2024.



No ano seguinte, Pedro viveu seu ano mais difícil pelo Flamengo. O atacante atuou em apenas 46 jogos, marcou 18 gols e deu sete assistências. Nesta temporada, ele teve seu nome envolvido em uma possibilidade de transferência para o Palmeiras.



Em 2022, o atacante, de 27 anos, viveu sua temporada mais gloriosa no Flamengo. Titular pela primeira vez, ao lado de Gabigol, Pedro conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil, foi eleito o Rei da América, e marcou 29 gols em 59 partidas pelo Rubro-Negro. Ele deu sete assistências.

No ano passado, Pedro viveu até o momento sua temporada mais goleadora da carreira. O atacante entrou em campo em 61 partidas, balançou as redes em 35 oportunidades e deu quatro assistências pelo Flamengo.