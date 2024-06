Eduardo Vinícius tinha mais de 22 mil itens do Flamengo em seu acervo - Divulgação / Flamengo

Eduardo Vinícius tinha mais de 22 mil itens do Flamengo em seu acervoDivulgação / Flamengo

Publicado 27/06/2024 17:23

era conselheiro, maior colecionador de peças do clube e também curador do museu na Gávea. A causa da morte não foi divulgada.

Flamengo lamentou morte de Eduardo Vinicius, de 64 anos. Ele. A causa da morte não foi divulgada.

Profundo conhecedor da história rubro-negra, Eduardo tinha um acervo de mais de 22 mil peças relacionadas ao Flamengo. Centenas de camisas, ingressos, fotos, documentos, livros, garrafas e muitos outros itens faziam parte da coleção.



Sócio Benemérito do Flamengo desde 2009 - tornou-se membro nato do Conselho Deliberativo em 1997 -, o colecionador atualmente ocupava os cargos de secretário da Assembleia Geral, assessor da presidência do Conselho Deliberativo e era membro da Comissão de Acompanhamento de Contratos.

"O Clube de Regatas do Flamengo e o Museu Flamengo lamentam profundamente o falecimento do grande rubro-negro Eduardo Vinicius. Curador do museu, devotou sua vida à preservação da memória do clube (...) Estava com o Flamengo em todos os lugares. E o Flamengo sempre estava com ele, perto, em seu acervo, memórias e amizades. Deixou um grande legado para o clube", diz a nota oficial do Flamengo.