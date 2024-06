Matheus Gonçalves tem pouco espaço com Tite - Divulgação / Flamengo

Publicado 27/06/2024 15:30

Rio - Promessa da base do Flamengo, Matheus Gonçalves, de 18 anos, tem mais chances de ser negociado na atual janela de transferências. Sem espaço com Tite, o Rubro-Negro vê o jovem se desvalorizando e com isso tem se convencido cada vez mais que uma venda neste momento seja a melhor solução. As informações são da jornalista Raisa Simplicio.

No início do ano, o Flamengo recebeu o jogador após empréstimo junto ao Bragantino com confiança de que ele viveria uma grande temporada. O Rubro-Negro acreditava que o jovem poderia ser a próxima grande venda do clube e só aceitava ouvir ofertas cima dos 20 milhões de euros (algo em torno de R$ 118,46 milhões)



Porém, Matheus Gonçalves atuou em apenas seis jogos no ano. Mesmo com os desfalques recentes por convocações para a Copa América e lesões, o jovem não atua pelos profissionais desde o dia 1º de maio, quando o Flamengo derrotou o Amazonas, pela Copa do Brasil, no Maracanã.



O staff de Matheus Gonçalves entende que a transferência é o melhor para as duas partes. O jovem, de 18 anos, tem contrato com o Flamengo até o fim de 2027. O valor da multa é de 100 milhões de euros (cerca de R$ 592,51 milhões na cotação atual).