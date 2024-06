Rodolfo Landim é o presidente do Flamengo - Foto: AGIF

Publicado 27/06/2024 23:15

Rio - Rodolfo Landim reforçou que cumprirá a promessa de colocar setores populares no estádio do Flamengo . Em entrevista ao jornalista João Guilherme nesta quinta-feira (27), o presidente do Rubro-Negro garantiu haverá a famosa "geral" atrás dos dois gols.

"Acho que daria um estádio para 80 mil pessoas, pelos estudos que fizemos até agora. Temos que levar em consideração alguns aspectos arquitetônicos, avaliando aspectos de legislação nesse estudo de viabilidade que a gente fez. Foi um estudo de viabilidade técnica e econômica, levando em consideração algumas premissas. Uma promessa que a gente tem para a torcida é que a gente vai ter uma área para assistir ao jogo em pé atrás do gol. Teremos a geral no estádio do Flamengo dos dois lados. Essa é uma promessa que a gente vai manter. Terá dois setores populares, atrás dos gols. De um lado um pouco maior", afirmou Landim.

Na conversa, o mandatário também revelou inspiração Signal Iduna Park, a casa do Borussia Dortmund. Isso porque a torcida do time alemão é famoso por fazer a famosa "Muralha Amarela" atrás de um dos gols.

"O Santiago Bernabéu é um estádio bem vertical, mas ele é um estádio com assentos. Alguém já viu o do Borussia Dortmund, onde tem a Muralha Amarela? A gente vai ter algo por aí. Jogar lá vai ser um caldeirão. A Muralha Rubro-Negra, vai ser Caldeirão. Vai ser um pouco mais difícil que jogar no Maracanã. Sei que a torcida no Maracanã, como disse o Gabigol, transforma aquilo num inferno, mas a gente vai ter um estádio muito mais propício para mostrar a força da nossa torcida. É uma inspiração nesse aspecto, de proximidade e na forma que a gente quer colocar a torcida trabalhando no estádio", explicou o presidente.



A construção do estádio acontecerá na região do Gasômetro. O Flamengo não conseguiu entrar em acordo com a Caixa pela compra da área, mas a Prefeitura desapropriou o terreno , que irá à leilão em hasta pública. Na entrevista, João Guilherme perguntou se o valor do terreno deve ficar entre R$ 146 milhões e R$ 176 milhões. Landim mostrou acreditar que sim.

"Tenho esse dinheiro em caixa. A gente paga em cash. O Flamengo está se preparando para isso. A gente fez toda nossa previsão orçamentária, não teremos problema nenhum de desembolsar esse valor para pagar por esse terreno. A gente tem uma administração financeira sólida. Temos condição de fazer isso".