Flamengo, de Tite, voltou a tropeçar longe do RioGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 27/06/2024 07:30

Rio - Líder do Brasileiro e com uma campanha muito positiva na temporada, o Flamengo foi derrotado pelo Juventude por 2 a 1, em Caxias do Sul, e voltou a evidenciar um dos problemas que têm em 2024. O aproveitamento da equipe de Tite longe do Rio é bastante abaixo do rendimento em terras cariocas.

Até o momento, o Flamengo atuou em nove partidas fora da capital fluminense, venceu apenas dois jogos, empatou quatro e sofreu três derrotas. No total, o aproveitamento da equipe de Tite longe dos seus domínios é de 37%.



O clube carioca tem apenas uma vitória no Brasileiro longe do Rio. Foi justamente na estreia contra o Atlético-GO. Com um jogador a mais, o Flamengo buscou o resultado positivo já nos acréscimos da partida. Depois disso, empatou com Bragantino, Palmeiras e Atheltico-PR e foi derrotado pelo Juventude, longe do Rio. A outra vitória na temporada fora do estado aconteceu contra o Amazonas, pela Copa do Brasil



Na Libertadores, o aproveitamento ruim longe do Rio foi decisivo para que o Flamengo ficasse apenas com a segunda colocação do grupo. O Rubro-Negro conquistou apenas um ponto contra Millonarios, Palestino e Bolívar atuando fora do Brasil. No Maracanã, o clube carioca venceu os adversários nos três jogos.



Na temporada, o Flamengo tem 33 jogos, com 23 vitórias, seis empates e apenas quatro derrotas. O aproveitamento é de 75,7%. A outra derrota que o Rubro-Negro sofreu no ano foi no Maracanã em clássico pelo Brasileiro contra o Botafogo.