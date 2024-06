Luis Mandaca marcou o gol da vitória do Juventude contra o Flamengo - Fernando Alves/EC Juventude

Publicado 26/06/2024 23:43

Após a vitória de virada por 2 a 1 sobre o Flamengo nesta quarta-feira (26), pela 12ª rodada do Brasileirão, no Alfredo Jaconi, na Serra Gaúcha, o Juventude utilizou as redes sociais e provocou o Rubro-Negro após mais um resultado positivo sob seus domínios.

"Na chuva, no frio. Vitória deles aqui no Jaconi? Ficou só no cheirinho de novo", escreveu o clube gaúcho, após a partida.

O placar deu sequência a um tabu incrível do Juventude como mandante diante do Flamengo. O clube da Gávea não vence o Papo no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, há 27 anos. A última vitória rubro-negra foi em 1997. De lá pra cá, foram 12 jogos, com seis vitórias do Juventude e o mesmo número de empates.