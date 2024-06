Flamengo perdeu para o Fortaleza na estreia de Filipe Luís como técnico do sub-20 - Paula Reis / Flamengo

Publicado 26/06/2024 17:56

Rio - Filipe Luís não teve uma boa estreia como treinador do sub-20 do Flamengo. Na tarde desta quarta-feira (26), os novos comandados do ex-lateral perderam por 3 a 0 para o Fortaleza, na Gávea, em jogo válido pela 11ª rodada do Brasileirão da categoria.

O Flamengo chegou para a partida desfalcado de três jogadores importantes: o zagueiro Iago, o lateral-direito Daniel Sales e o volante Rayan Lucas viajaram com o time profissional para Caxias do Sul, onde a equipe enfrentará o Juventude. Mesmo assim, Filipe Luís escalou o time com sete jogadores que foram campeões da Libertadores sub-20 em março.

O Flamengo saiu atrás no fim do primeiro tempo, quando o Fortaleza abriu o placar com Kauê Canela, de pênalti. Na etapa final, o atacante marcou mais dois gols, um aos 4 e outro aos 26 minutos, e anotou um hat-trick contra o time carioca, dando números finais ao placar. O Rubro-Negro jogou 36 minutos com um homem a menos após a expulsão do volante Fernando.

O Flamengo volta a campo pelo Brasileirão sub-20 na próxima terça (2), contra o Bahia, no Estádio Pituaçu. O Rubro-Negro é o oitavo colocado da competição, com 16 pontos.

Filipe Luís vive seu primeiro ano como treinador depois de pendurar as chuteiras no fim de 2023. Iniciou sua carreira fora das quatro linhas no sub-17 do Flamengo, onde conquistou a Copa Rio na última semana antes de assumir o sub-20. Seu principal desafio nesta temporada será o Mundial da categoria, contra o Olympiacos-GRE, em agosto, no Maracanã.