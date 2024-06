Tite busca seu terceiro título do Brasileiro - Marcelo Cortes /CRF

Rio - Líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo conquistou 24 pontos em 11 jogos, tendo um aproveitamento de 72% até o momento. O começo de campanha do Rubro-Negro já é superior ao que Tite teve no Corinthians em 2015, quando conquistou o seu último título da Série A.

Naquele ano, o Alvinegro conquistou 20 pontos nas 11 primeiras partidas. Foram seis vitórias, dois empates e três derrotas. O clube paulista tinha 60% de aproveitamento naquele começo de Brasileiro. Posteriormente, a equipe de Tite embalou e conquistou a Série A com 81 pontos em 38 jogos, tendo um aproveitamento de 71%.



O início da atual campanha do Flamengo não supera o começo do Corinthians no Brasileiro de 2011, primeiro título de Tite. Em 11 jogos, o Alvinegro foi arrasador conquistando 28 pontos. Um aproveitamento de 84%. Porém, posteriormente, o clube paulista oscilou e se sagrou campeão com 71 pontos, tendo aproveitamento de 62%.



Até o momento, o Flamengo entrou em campo em 11 partidas na competição, somou sete vitórias, obteve três empates e foi derrotado em uma vez. O Rubro-Negro não liderava o Brasileiro desde 2020, quando se sagrou campeão pela última vez.