Multa rescisória de Matheus Gonçalves está estipulada em 100 milhões de euros para o mercado internacional - Marcelo Cortes / Flamengo

Multa rescisória de Matheus Gonçalves está estipulada em 100 milhões de euros para o mercado internacionalMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 25/06/2024 19:32

Rio - Sem espaço com Tite no Flamengo , o jovem Matheus Gonçalves busca novos ares. Os empresários do garoto de 18 anos aguardam uma proposta do exterior pelo meio-campista, já que acreditam que uma saída do Rubro-Negro será benéfica. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

Leia mais: Flamengo nunca venceu o Juventude fora de casa na era dos pontos corridos

Matheus Gonçalves tem contrato com o Flamengo até o fim de 2027, e o clube carioca deixou claro que não pretende mais emprestá-lo. Em 2023, ele vestiu a camisa do Red Bull Bragantino por seis meses.

O cria do Ninho do Urubu teve poucas chances com Tite no comando do elenco principal. Ele foi utilizado pela última vez no dia 1º de maio, na vitória sobre o Amazonas, no duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Leia mais: Filipe Luís conta dificuldades no início como técnico e agradece auxiliar

Na ocasião, Matheus Gonçalves entrou em campo por 12 minutos. Ao todo, ele vestiu a camisa do Flamengo nos profissionais em apenas seis oportunidades neste ano e disputou alguns jogos pelo sub-20. A sua multa rescisória está estipulada em 100 milhões de euros para o mercado internacional.