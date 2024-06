Técnico do Flamengo, Tite tem oito desfalques para o duelo em Caxias do Sul - Gilvan de Souza / CRF

25/06/2024

Além de Bruno Henrique, o Rubro-Negro não terá Arrascaeta, De La Cruz, Varela e Viña à disposição, já que foram convocados para defender o Uruguai na Copa América. Everton Cebolinha e Igor Jesus, lesionados, também estão fora.

Outro possível desfalque é o zagueiro David Luiz, que sentiu dores no joelho direito durante o clássico com o Fluminense, no último domingo (23), e foi substituído no intervalo. Ele, porém, viajou para Caxias do Sul com o restante do elenco. Por isso, Léo Pereira deve voltar para a zaga ao lado de Fabrício Bruno.

Sendo assim, segundo o 'ge', a provável escalação do Flamengo é: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Léo Ortiz, Gerson e Lorran; Victor Hugo, Luiz Araújo e Pedro.