Bruno Henrique é mais um desfalque do FlamengoMarcelo Cortes /CRF

Publicado 25/06/2024 13:22

sofreu um trauma no pé esquerdo,

O Flamengo sofre com mais um problema físico, mas pelo menos a lesão de Bruno Henrique não é grave. O atacante na vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense , mas não teve fratura constatada após passar por exames.

Ainda assim, Bruno Henrique, que passa por tratamento no CT, será desfalque para o Rubro-Negro para a partida contra o Juventude, quarta-feira (26),às 20h em Caxias do Sul.



Outro desfalque é David Luiz, que segue com dores no joelho direito. Ainda assim, sem lesão constatada, viaja com a delegação. A tendência é que Léo Pereira, que substituiu o companheiro no clássico, retorne ao time.



Além dos dois, o Flamengo não pode contar com outros sete jogadores. São cinco que estão na Copa América (Pulgar, Arrascaeta, De La Cruz, Viña e Varela), e outros dois lesionados: Everton Cebolinha, com dores no quadril, e Igor Jesus, com entorse no tornozelo esquerdo.