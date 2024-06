Matheus Gonçalves foi campeão carioca pelo Flamengo, mas jogou pouco - Reprodução / Redes sociais

Matheus Gonçalves foi campeão carioca pelo Flamengo, mas jogou poucoReprodução / Redes sociais

Publicado 24/06/2024 19:54

Rio - O Flamengo foi procurado pelo Santos para negociar pelo meia Matheus Gonçalves, de 18 anos. Porém, segundo o "UOL", o clube carioca se negou a ceder o jogador por empréstimo e frustrou a investida do Peixe.

LEIA MAIS: Pedro admite que mudou cobrança na hora por causa de Fábio

Cria das categorias de base, Matheus ganhou suas primeiras chances no time principal no início de 2023, com o então técnico Vítor Pereira. No entanto, perdeu espaço após a demissão do técnico português e a chegada de Jorge Sampaoli.

Emprestado ao Red Bull Bragantino no segundo semestre do ano passado, o jovem de 18 anos voltou ao Flamengo neste ano, mas teve poucas chances com Tite. Foram apenas seis jogos nos profissionais em 2024 e algumas descidas para reforçar o sub-20.

Matheus Gonçalves é considerado uma grande promessa do Flamengo e tem contrato com o clube até o fim de 2027. A multa rescisória está estipulada em 100 milhões de euros para o mercado internacional.