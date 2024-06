Tite comanda o líder Flamengo - Marcelo Cortes /CRF

Publicado 24/06/2024 14:40

Rio - Líder do Brasileiro com 24 pontos em 11 jogos, o Flamengo atualmente tem um aproveitamento levemente inferior ao da campanha do primeiro turno de 2019, única ocasião que terminou a primeira parte da Série A na frente dos seus adversários. Atualmente, o Rubro-Negro tem 72% contra 73,7% na campanha de cinco anos atrás.

Porém, o Flamengo ainda tem oito partidas para alcançar e superar a marca. Caso vença seis jogos, empate um e perca um, o clube carioca conseguirá melhorar o aproveitamento e ter uma pontuação superior a do primeiro turno de 2019. Na ocasião, o Rubro-Negro fechou a primeira parte do torneio com 42 pontos.



Em 2019, o Rubro-Negro teve uma campanha arrasadora, obtendo 90 pontos no total. No segundo turno, a campanha do Flamengo foi ainda superior. A equipe comandada por Jorge Jesus conquistou 48 pontos, tendo um aproveitamento de 84,2%.



O Flamengo busca o seu nono título do Campeonato Brasileiro. Além de 2019, o Rubro-Negro conquistou a competição em 1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009 e 2020. Na "Era dos Pontos Corridos", a equipe carioca só terminou o primeiro turno na frente em 2019.