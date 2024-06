Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo - Divulgação / Flamengo

Publicado 23/06/2024 21:03

Rio - O atrito entre Flamengo e CBF por conta do calendário do futebol brasileiro ganhou um novo capítulo neste domingo (23). Após a entidade rebater as críticas do técnico Tite, o vice de futebol rubro-negro Marcos Braz fez duras críticas ao posicionamento e pediu "vergonha na cara" à confederação.

vitória sobre o Fluminense no Maracanã. "A CBF tem que ter vergonha na cara em tocar em alguns assuntos. Das 40 federações mundiais que têm seus campeonatos nacionais, a única que não para é a brasileira. As outras 39 estão erradas? Suíça, Inglaterra, Espanha... Todos os lugares param para essa competição. Só aqui está certo? É um absurdo", reclamou Braz após a

"Acho que, quando a gente reclama, eles têm que saber ouvir, abaixar a orelha um pouquinho e entender que nenhum time no mundo, de Tóquio a Nova Iorque, que perca quatro ou cinco jogadores para as seleções seja plausível de não reclamarmos. Se o Manchester City perde quatro ou cinco jogadores titulares, se for jogar contra o Liverpool, PSG na Liga dos Campeões, vai sofrer. É o que está acontecendo, Flamengo está sofrendo", completou.

Segundo o dirigente, o Flamengo está sendo prejudicado com a ausência dos cinco convocados para a Copa América e vem conseguindo bons resultados "por acaso". Os atletas podem ser desfalque por até nove rodadas, caso suas seleções cheguem à final.

"Por acaso, o Flamengo continua ganhando jogos. Graças a Deus o impacto está sendo minimizado. Mas eu poderia estar aqui dando satisfação de uma situação muito mais desconfortável, com o Flamengo perdendo os jogos, numa sequência de derrotas. Não é porque estamos ganhando que vamos diminuir o tom. A tendência é aumentar o tom sobre essa barbaridade que a CBF faz", afirmou.

O calendário do futebol brasileiro vem gerando atrito entre Flamengo e CBF há algumas semanas. Na última semana, foi a vez do técnico Tite, que citou diretamente o diretor de competições Julio Avellar ao pedir tempo maior de descanso para os atletas. O próprio Braz já fez as mesmas críticas em outras situações e cobrou mudanças.

"Chegou uma hora que o Tite, da maneira dele, após um jogo de estresse, se expressou da maneira que se expressou. O que posso e tenho que fazer é estar ao lado do profissional que está cuidando dos interesses do clube onde trabalha. Não pode a CBF, errada, querer passar a estar certa", finalizou Braz.

Mesmo com toda turbulência nos bastidores, o Flamengo está na liderança do Brasileirão, com 23 pontos. O próximo desafio será na quarta-feira (26), às 20h (de Brasília), contra o Juventude, no Alfredo Jaconi.