Gerson exaltou a força do Flamengo após a vitória sobre o Fluminense por 1 a 0 - Lucas Merçon / Fluminense FC

Gerson exaltou a força do Flamengo após a vitória sobre o Fluminense por 1 a 0Lucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 23/06/2024 18:27

Rio - O Flamengo se isolou na liderança do Brasileirão. Com gol de pênalti de Pedro, o Rubro-Negro venceu o Fluminense por 1 a 0 , neste domingo (23), no Maracanã, pela 12ª rodada, e afundou o rival na lanterna. Após a partida, o meia Gerson exaltou a força do elenco, que tem superado os problemas físicos e os desfalques por conta da Copa América.

"Não é desculpa, mas tivemos um dia a menos de descanso. Tem que ressaltar a força do elenco. Mesmo com um dia a menos de descanso, tivemos muita intensidade. Pecamos nas finalizações, foi um jogo difícil, é clássico. Independente da situação do adversário, é o atual campeão da Libertadores. Mas temos que exaltar a força do nosso elenco", disse.

Apesar dos problemas físicos e desfalques também por conta da Copa América, o Flamengo foi superior ao Fluminense. Mesmo com menos posse de bola, o Rubro-Negro forçou o Tricolor a cometer erros na saída de bola e teve diversas oportunidades claras. A vitória foi magra, mas o placar poderia ter sido maior para o time comandado por Tite.

Com a vitória, o Flamengo se isolou na liderança do Brasileirão com 24 pontos. O Rubro-Negro volta a campo na próxima quarta-feira (26), às 20h (de Brasília), contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, pela 12ª rodada do campeonato.