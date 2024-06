Hugo Souza em treinamento pelo Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 22/06/2024 17:21

Rio - Cobiçado por diversos clubes, o goleiro Hugo Souza, do Flamengo, tem o Santos como destino mais provável. De acordo com o site "ge", o Peixe é o favorito para ficar com o jogador e planeja enviar uma proposta ao Rubro-Negro em breve.

o Santos não está sozinho no páreo. O Corinthians é outro que já manifestou interesse, mas tem Santos, do Fortaleza, como prioridade. Além deles, outros quatro times sondaram o goleiro, segundo Bruno Spindel. Apesar do favoritismo,, mas tem Santos, do Fortaleza, como prioridade. Além deles,

O Flamengo espera receber uma proposta de compra pelo goleiro. Caso nenhuma chegue aos valores desejados, a permanência de Hugo Souza não está descartada.

Revelado na base do Flamengo, Hugo Souza se profissionalizou em 2020 e viveu seu melhor ano naquela temporada, tendo terminado como titular na conquistado Brasileiro. Posteriormente, o jovem oscilou bastante até ser negociado com o Chaves, de Portugal, por empréstimo. Ele tem contrato até o fim do ano que vem com o Rubro-Negro.