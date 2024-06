Santos está sem espaço no Fortaleza - Divulgação / Fortaleza

Publicado 18/06/2024 16:44

Rio - Em busca de um goleiro para substituir Carlos Miguel, o Corinthians tem dois nomes que defenderam o Flamengo como prioridade. De acordo com informações do jornalista André Hernan, o Alvinegro deseja Santos e tem Hugo Souza como "Plano B".

Titular na campanha do tricampeonato da Libertadores do Flamengo em 2019, o goleiro Santos é o favorito do Alvinegro. O arqueiro, de 34 anos, está no banco de reservas no Fortaleza, e incomodado com a situação, pode se transferir para o Corinthians.



Já Hugo Souza ainda pertence ao Flamengo. O jogador, de 25 anos, disputou a última temporada europeia pelo Chaves, de Portugal. O Rubro-Negro tem o interesse de negociar o atleta criado na base do clube carioca.



A preferência do Corinthians por Santos se dá devido a experiência do goleiro. A negociação entre as partes estaria avançada e Hugo Souza caso não acerte com o Alvinegro terá seu futuro indefinido.