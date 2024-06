Jogo entre Botafogo e Athletico-PR no Brasileirão 2023 - Vítor Silva/Botafogo

Jogo entre Botafogo e Athletico-PR no Brasileirão 2023Vítor Silva/Botafogo

Publicado 18/06/2024 16:37

Rio - Adversário do Botafogo na próxima rodada do Brasileirão, o Athletico foi uma pedra no sapato do time carioca em 2023. Na última temporada, o Glorioso enfrentou o Furacão quatro vezes. No total, foram duas derrotas, um empate e uma vitória - neste jogo, porém, o Alvinegro levou a pior nos pênaltis e acabou eliminado da Copa do Brasil.

O primeiro confronto entre as duas equipes no ano passado aconteceu no dia 17 de maio, em Curitiba. Na ocasião, o Botafogo chegou a abrir 2 a 0 de vantagem no primeiro tempo, mas caiu de produção na etapa complementar, sofreu a virada e perdeu por 3 a 2 . A partida era válida pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

O duelo da volta ocorreu no dia 31 de maio. O Botafogo venceu o Athletico por 1 a 0 no tempo regulamentar no Estádio Nilton Santos, o que forçou a decisão por pênaltis. Nas cobranças, porém, o Glorioso levou a pior e acabou eliminado com uma derrota por 4 a 2

Lance de Botafogo x Athletico-PR na Copa do Brasil 2023 Thiago Ribeiro/Botafogo

O terceiro encontro veio pouco depois, em 3 de junho, dessa vez pelo Brasileirão. O Botafogo perdeu a partida na Ligga Arena por 1 a 0 . Foi apenas uma das duas derrotas do Alvinegro no primeiro turno daquela edição do campeonato.

Agenda

Com o objetivo de vencer para seguir na liderança, o Botafogo enfrenta o Athletico-PR nesta quarta-feira, a partir das 19h, no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.