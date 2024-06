Tiquinho Soares não marca há quase dois meses - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 18/06/2024 11:27 | Atualizado 18/06/2024 11:27

Rio - Sem marcar há quase dois meses, o atacante Tiquinho Soares, de 33 anos, terá a oportunidade de encarar um adversário nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Nilton Santos, que traz boas recordações para ele. Contra o Athletico-PR, no ano passado, o centroavante balançou as redes em três oportunidades em quatro partidas disputadas.

A última vez que Tiquinho Soares marcou foi na goleada sobre o Juventude, no Nilton Santos, no dia 21 de abril. Depois disso, o jogador entrou em campo em quatro partidas e não balançou as redes. O centroavante ficou sem jogar por mais de um mês devido a uma lesão muscular na coxa direita.



O atacante ficou de fora da vitória do Botafogo sobre o Grêmio, na última rodada, devido a morte do seu pai, José Nilton Soares, na última sexta-feira. A tendência é que Tiquinho Soares retorne na partida contra o Athletico-PR, nesta quarta.

Botafogo e Tiquinho estão perto de oficializar a renovação de contrato até dezembro de 2026. Na atual temporada, o atacante entrou em campo em 22 jogos, fez seis gols e deu cinco assistências pelo Alvinegro.